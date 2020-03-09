تركيا تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

أنقرة / الخليج 365
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الإثنين.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، الإثنين: "ندين بشدة محاولة الاغتيال الشنيعة التي استهدفت اليوم في السودان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك".
وأضاف البيان: "تركيا متضامنة مع الشقيقة والصديقة السودان، وستواصل دعمها لهذا المسار"، في إشارة إلى أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية في السودان.
وتعرض حمدوك لمحاولة اغتيال، صباح الإثنين، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناسفة لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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