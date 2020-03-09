ماكرون وحفتر يبحثان النفط ووقف إطلاق النار في ليبيا

باريس/ الخليج 365

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، النفط ووقف إطلاق النار في ليبيا، مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وذكر بيان صادر عن قصر الإليزيه، أن ماكرون التقى حفتر في باريس، حيث استمر لقاؤهما ساعة واحدة.

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وأضاف أن حفتر تحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا موضوع النفط، دون مزيد من التفاصيل.

وتشن ميليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

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