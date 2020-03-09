كورونا.. مصر تعلق أي فعاليات تضم تجمعات كبيرة

‎ مصر / الخليج 365

قررت الحكومة المصرية، الإثنين، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أية تجمعات كبيرة من المواطنين، لحين إشعار آخر، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أول حالة وفاة لألماني دخل إلى مصر قبل نحو أسبوع جراء فيروس كورونا، الذي سجل 55 إصابة منذ الظهور الأول للفيروس بالبلاد في 14 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضحت الحكومة في بيان، اليوم، أن القرار يشمل "تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر"، دون تفاصيل.

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وأكدت أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أن الجهات المعنية سوف تتولى تنفيذ هذا القرار.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفا حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

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