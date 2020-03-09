"كورونا".. 1400 شخص في الحجر الصحي المنزلي بتونس

تونس/ شيماء المناعي/ الخليج 365

أعلن مسؤول في وزارة الصحة التونسية، الإثنين، وجود 1400 شخص في الحجر الصحي المنزلي بسبب فيروس "كورونا".

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح شكري حمودة، مدير الصحة الأساسية بوزارة الصحة، أن إجراءات الحجر الصحي الذاتي في تونس شملت أكثر من 2000 شخص، أكمل منهم قرابة 600 شخص فترة المراقبة.

وأشار إلى أن تونس انتقلت إلى الدرجة الوبائية الثانية، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة الإثنين، ليرتفع العدد إلى 5.

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وأكد حمودة، وهو عضو لجنة مكافحة "كورونا"، أن "الوضع يتطلب تشديد إجراءات الوقاية للحد من انتشار المرض، وتونس بصدد تجهيز مناطق عزل استشفائي جديدة".

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألف شخص في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين، إيطاليا، إيران وكوريا الجنوبية.

وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.