14 أمريكيا يغادرون بيت لحم الفلسطينية بعد حجرهم صحيا

أيسر العيس/ الخليج 365

غادر 14 مواطنا أمريكيا، الإثنين، مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد وضعهم في الحجر الصحي بأحد فنادق المدينة.

وحسب مصور الخليج 365، استقل المواطنون الأمريكيون حافلة غادرت المدينة، حيث من المتوقع أن يسافروا عبر مطار بن غوريون في تل أبيب.

ومنذ السبت، خضع الأمريكيون الـ 14 للحجر الصحي في أحد فنادق بيت لحم، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 25.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي عقده أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 25 إصابة، بعد تسجيل 4 إصابات في بيت لحم، وإصابة في طولكرم (شمال)".

والخميس، أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار فندق "أنجل"، وتبين إصابة بعض أفراده بالفيروس، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفا حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

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