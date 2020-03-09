كورونا.. السعودية تمنع الاعتكاف وتعجل بإقامة الصلوات

الرياض / الخليج 365

قررت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، إجراءات جديدة بحق المساجد في البلاد لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، من بينها تعجيل إقامة الصلوات، وتحديد 15 دقيقة لخطبة الجمعة ومنع الاعتكاف وإجراءات إفطار الصائمين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الوزارة قررت "تقليص المدة بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق في الصلوات الخمس، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة".

كما قررت الوزارة "إيقاف إجراءات إفطار الصائمين، ومنع الاعتكاف، وإزالة الأطعمة والتمور من المساجد، وإزالة أكواب المياه المستعملة التي بجانب برادات المياه".

Advertisements

وأرجعت ذلك إلى متابعة الوزارة لمستجدات فيروس كورونا، وحرصا على سلامة المصلين ومرتادي المساجد، وتعزيزا للإجراءات الاحترازية لعدم انتشاره.

وارتفعت عدد إصابات فيروس كورونا إلى 15 في السعودية، بالتزامن مع تدابير اتخذتها المملكة بينها تعطيل الدراسة ومنع الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بجميع المساجد.

كما رفعت السعودية عدد الدول التي علقت "مؤقتا" سفر المواطنين والمقيمين منها وإليها إلى 14 دولة.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفا حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.