كورونا.. السعودية تضيف 5 دول لقرار تعليق حركة السفر

الرياض / الخليج 365- قرار اليوم شمل سلطنة عمان، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا ضمن تدابير مواجهة الفيروس.

- شمل القرار أيضا تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه.

أعلنت السعودية، الإثنين، رفع عدد الدول التي علقت "مؤقتا" سفر المواطنين والمقيمين منها وإليها، إلى 14 دولة، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا الذي تسلل إليها مسجلا 11 إصابة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم، أن "حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى كل من سلطنة عمان، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه".

وسبق أن أصدرت السعودية القرار ذاته بحق 9 دول الأحد، وهم الإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، سوريا، وكوريا الجنوبية، ومصر، وإيطاليا والعراق.

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وأوضحت أن تلك الإجراءات "وقائية واحترازية في إطار جهود السيطرة على كورونا ومنع انتشاره".

وأكدت أن "السعودية قررت إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة وتلك الدول واستثنت من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية".

وقالت إن "لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق فيما بينهما للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة".

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفا حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.