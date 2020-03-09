الفيصل يناقش مع الأندية الاحترازات الوقائية لـ«كورونا»

صحيفة الخليج الالكترونية ناقش الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الإثنين، الاحترازات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والإجراءات المناسبة لذلك بالتنسيق مع اتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين.

جاء ذلك خلال اجتماع الفيصل مع رؤساء أندية دوري المحترفين، بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم، وعبدالعزيز الحميدي رئيس رابطة الدوري المحترفين المكلف.

وجرى خلال اللقاء، الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بأعمال الأندية وجوانبها المالية ومعايير الحوكمة وما تم تنفيذه، إلى جانب تذليل كافة العقبات التي تعترض الأندية في هذا الجانب.

وكانت وزارة الرياضة أصدرت قراراً الحضور الجماهيري في جمع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتباراً من السبت الماضي وحتى إشعار آخر في إجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار الفيروس.

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