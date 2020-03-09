الهلال يعلن تجديد عقد الحارس محمد الواكد

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نادي الهلال اليوم الاثنين تجديد عقد حارسه محمد الواكد لعامين تبدأ بعد نهاية عقده الجاري. حيث أتم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل إجراءات توقيع العقد مع الحارس محمد الواكد في مقر النادي بحضور والد اللاعب أحمد الواكد.

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