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صحيفة الخليج الالكترونية
قامت سفارة المملكة لدى دولة الكويت اليوم الاثنين 1441/7/14هـ، وفور تلقيها رغبة العديد من المواطنين الزائرين لدولة الكويت الشقيقة بالعودة الى المملكة، ببذل مساعيها وجهودها في توفير كافة الإمكانيات وتأمين التجهيزات اللازمة التي تمكنهم من العودة إلى المملكة مع توفير سبل الراحة، وذلك حسبما أعلنت سفارة خادم الحرمين عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين.
وأضافت السفارة “وقد تمكنت السفارة ولله الحمد من تحقيق رغبة جميع المواطنين الذين تقدموا لها بنقلهم إلى أرض الوطن في وقت وجيز”.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في الكويت: إجلاء جميع السعوديين الراغبين بالعودة لأرض الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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