الصحة : لا إصابات بفيروس كورونا الجديد بمكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة الصحة عبر حسابها “الصحة 937” عدم تسجيل أي حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة مكة المكرمة، حتى الآن.

وقالت الصحة في ردٍ على ادعاء أحد المتابعين بقولها: “لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) في منطقة (مكة المكرمة)، وفي حال تم تسجيل أي حالة سيتم الإعلان عنها من حساب وزارة الصحة الرسمي”.

ودعت الصحة، الجميع لعدم نشر الشائعات، مطالبة بأخذ الأخبار من مصدرها الرسمي.