شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية للوقاية من «كورونا».. تشمل 13 نشاطاً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة الرياض رفع معدل جولات الرقابة التفتيشية إلى الضعف على ١٣ نشاطًا محددًا، في إطار الجهود الاحترازية للوقاية من كورونا.
وتشمل الجولات كل من أنشطة الحلاقة والمشاغل النسائية والتزيين النسائي ومغاسل الملابس وقصور الأفراح والمطاعم والمطابخ والمقاهي ومحلات الحلويات والمخابز، ومراكز التسوق.
كما تشمل الجولات الرقابية التي تقوم بها أمانة منطقة الرياض المولات والمجمعات التجارية وأسواق الجملة والتجزئة والمسالخ والملاحم وأسواق الأسماك ومراكز بيع الحيوانات الأليفة والطيور وأسماك الزينة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض تكثف جولاتها الرقابية للوقاية من «كورونا».. تشمل 13 نشاطاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.