دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع اثنان من كاميرات P40 Pro تأتي بمستشعرات سوني كبيرة الحجم ظهر على التقنية بلا حدود.

مزيد من التفاصيل حول إعدادات الكاميرة في هاتف هواوي القادم P40 Pro، حيث تدعم العملاق الصيني الهاتف باثنان من مستشعرات سوني كبيرة الحجم، إلى جانب اثنان من الكاميرات للتكبير.

ينطلق حدث هواوي القادم في 26 من مارس للإعلان عن سلسلة هواتف P40، إلا أن التسريبات مازالت تتوالى حتى الآن لتقدم مزيد من التفاصيل حول مواصفات الإصدارات المرتقبة.

وتستهدف أحدث التسريبات الإصدار الأعلى من هواتف هواوي P40 Pro، حيث كشفت صفحة [email protected] عن مواصفات الكاميرة الرئيسية بمستشعر Sony IMX700 بتقنية “Hexadeca Bayer”، أو مستشعر “Quad Quad Bayer” الذي أشارت إليه بعض التسريبات في يناير.

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كما يأتي المستشعر الأول بحجم 1/1.28 ودقة 52 ميجا بيكسل، لدعم إنتاج صور بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي المستشعر بفلاتر RYYB للألوان، كبديل لألوان RGGB.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الثانية بزوايا عرض واسعة مع مستشعر Sony IMX650 بحجم 1/1.5 ودقة 40 ميجا بيكسل، وفلاتر RGGB، وتضم إعدادات الكاميرة اثنان من المستشعرات للتكبير، حيث تدعم كاميرة periscope تكبير حتى 10 مرات، بينما تدعم telephoto تكبير حتى 3 مرات، أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف مستشعر Flight 3D، مع مستشعر لحرارة الألوان.

المصدر

هذا الموضوع اثنان من كاميرات P40 Pro تأتي بمستشعرات سوني كبيرة الحجم ظهر على التقنية بلا حدود.