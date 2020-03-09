نقل عبدالله حمدوك إلى مكان آمن بعد نجاته من محاولة اغتيال

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قال التليفزيون السوداني، في خبر عاجل، الإثنين، إنه تم نقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى مكان آمن بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها في العاصمة الخرطوم.
وقال مراسل «سكاي نيوز» إن معلومات تشير إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير سيارة حمدوك. وأفاد شهود عيان أن الانفجار وقع شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم واستهدف سيارتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.
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مقدم من سكاي نيوز
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نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.