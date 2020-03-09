شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفرق بين استقبال بوتين المهين لـ"أردوغان" وترحيبه بـ"الأسد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قارنت وسائل إعلام تركية بين طريقة استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان المهينة وبين لحظة استقبال الرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت عدة مواقع تركية أن المشاهد التى أذاعها التليفزيون الروسى أصبحت متصدرة الرأى العام التركي، حيث يظهر الوفد التركي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي توجه إلى موسكو بعد هجوم إدلب، وهو منتظرا للرئيس الروسي بوتين في رواق القاعة التي سيتقابل فيها الرئيسين لمدة ما يقرب من دقيقتين، ويظهر أيضا جلوس أردوغان علي كرسي بعدما تعب الانتظار.

ومن ناحية أخري شارك عضو حزب الشعوب الديموقراطي أحمد شك علي حسابه علي تويتر فيديو استقبال بوتين للرئيس السوري بشار الأسد من علي السلم وكان منتظر مجيئه لبضعة من الوقت وقابله بحرارة.