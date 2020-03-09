شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اليمنية تفجر 9 أطنان من الألغام الحوثية فى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت فرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الاثنين، بتفجير 9 أطنان من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، بينها لغم بحري موجه كان قد تم نزعه مؤخرا من مناطق حيوية وآهلة بالسكان في الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مسؤول في فرق الهندسة بالقوات المشتركة، وفقا لقناة " العربية الحدث" الإخبارية، بأن الكمية التي تم التخلص منها اليوم تحوي 9 رؤوس صاروخية متفجرة زنة الواحد منها 750 كيلوجراما، ولغم بحري موجَّه وألغام مضادة للدروع وعبوات ناسفة بأحجام متفاوتة.

وأوضح المسؤول أن هذه الكمية تم نزعها خلال أسبوع من منتجعات سياحية وشواطئ ومراكز إنزال سمكية ومزارع مواطنين وطرقات عامة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتطهير الساحل الغربي من ألغام الميليشيات الحوثية، مؤكدا أن القوات المشتركة ستواصل عملها بوتيرة عالية لنزغ ألغام الحوثي.