شكرا لقرائتكم خبر عن وقف العمل على الشاشات "التاتش" فى الحرمين الشرفين للوقاية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتخذ المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات الوقائية ضد انتشار ومنع العدوى من فيروس كورونا، في ذلك الإطار أكدت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال التابعة للرئاسة العامة لشئون الحرمين بتعليق العمل بالشاشات التفاعلية التوعوية التي تعمل اللمس، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا.



رئاسة شئون الحرمين

وذكرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عبر موقعها الرسمى، أن الشيخ علي بن حامد النافعى، مدير الإدارة العامة للأمن الفكرى والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام:"أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس، بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يكون الحرمين خاليا من أى أمراض لينعم قاصدوهما بالطمأنينة والسكينة".





وأضاف "النافعى" :"أنه يمكن الاستفادة من بعض المحتوى الرقمى عن بعد عبر بوابة الرئاسة وشاشات العرض الثابتة".

يشار إلى أن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أكدت اليوم عدم تسجيل أى حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة مكة المكرمة، حتى الآن، وقالت الصحة السعودية في ردٍ على ادعاء أحد المتابعين بقولها: "لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) في منطقة (مكة المكرمة)، وفي حال تم تسجيل أي حالة سيتم الإعلان عنها من حساب وزارة الصحة الرسمي"، كما ودعت وزارة الصحة السعودية الجميع لعدم نشر الشائعات، مطالبة بأخذ الأخبار من مصدرها الرسمي.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بيانا اليوم الإثنين، تضمن عدة إجراءات وقائية من فيروس كورونا، قالت الوزارة إنها صدرت انطلاقا من حرصها على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزا للإجراءات التى اتخذتها المملكة تجاه فيروس كورونا.

وتضمن البيان 6 قرارات جديدة من بينها تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، في جميع الصلوات الخمس، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة. وأيضا إيقاف كل الإجراءات المتعلقة بتفطير الصائمين في رمضان وغيره، ومنع الاعتكاف في المساجد والجوامع.

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من جانبة، كشف الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة، منها 11 حالة قدمت للملكة من الخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة في إجراءات مواجهة الفيروس. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفى بالعاصمة الرياض، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنشآت التعليمية، مشددا على أن تعطيل المدارس جاء كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشى الفيروس".

فى غضون ذلك قالت تقارير إعلامية إنه صدر قرار بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم داخل السعودية، مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا.