شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقرر إغلاق صالات السينما والمسارح وقاعات الأفراح من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الوزراء بدولة الكويت، إغلاق كافة صالات السينما والمسارح وصالات الفنادق والصالات المؤقتة للأفراح ابتداءً من اليوم، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، عن اجتماع لمكتب المجلس، غداً الثلاثاء، لمتابعة جهود وإجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد، والرد على الأسئلة والاستفسارات المثارة والتي يرغب الأعضاء فى طرحها.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين "كما ذكرت في تصريح سابق لدى إلغاء الجلسة الخاصة المتعلقة بكورونا، بأنه سيتم الاستعاضة عنها باجتماع لمكتب المجلس فسيكون هناك اجتماع في مكتبي غداً بحضور سمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد والوزراء المعنيين ومن يرغب من الأعضاء في الحضور."

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وأضاف : " نحن ملتزمون قدر المستطاع بتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية كما ندعم ونساند الإخوات والأخوة المعنيين في الحكومة ونشكر الكوادر الطبية والفنية المتخصصة في مختلف الجهات والمتطوعين على دورهم المقدر".