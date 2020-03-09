شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء ثانى حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسيدة قادمة من إيران.
وقال الشيخ باسل - في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين - إن التحاليل والفحوصات، أثبتت أن تلك السيدة تماثلت للشفاء من أعراض الفيروس، مؤكدا أنها خضعت للفحوصات اللازمة، حسب اشتراطات منظمة الصحة العالمية، والمعمول بها في الكويت، للتأكد من شفائها التام.
وأشار وزير الصحة الكويتي، إلى أنه سيتم استكمال الفحوصات العادية اللازمة لها قبل خروجها غدا الثلاثاء من المستشفى.
يشار إلى أن وزارة الصحة االكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 65 حالة.
وقرر مجلس الوزراء بدولة الكويت، إغلاق كافة صالات السينما والمسارح وصالات الفنادق والصالات المؤقتة للأفراح ابتداءً من اليوم، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، عن اجتماع لمكتب المجلس، غداً الثلاثاء، لمتابعة جهود وإجراءات مواجهة فيروس كورونا في البلاد، والرد على الأسئلة والاستفسارات المثارة والتي يرغب الأعضاء فى طرحها.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين "كما ذكرت في تصريح سابق لدى إلغاء الجلسة الخاصة المتعلقة بكورونا، بأنه سيتم الاستعاضة عنها باجتماع لمكتب المجلس فسيكون هناك اجتماع في مكتبي غداً بحضور سمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد والوزراء المعنيين ومن يرغب من الأعضاء في الحضور."
وأضاف : " نحن ملتزمون قدر المستطاع بتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية كما ندعم ونساند الإخوات والأخوة المعنيين في الحكومة ونشكر الكوادر الطبية والفنية المتخصصة في مختلف الجهات والمتطوعين على دورهم المقدر".
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