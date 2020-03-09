شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء ثانى حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لسيدة قادمة من إيران.

وقال الشيخ باسل - في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين - إن التحاليل والفحوصات، أثبتت أن تلك السيدة تماثلت للشفاء من أعراض الفيروس، مؤكدا أنها خضعت للفحوصات اللازمة، حسب اشتراطات منظمة الصحة العالمية، والمعمول بها في الكويت، للتأكد من شفائها التام.

وأشار وزير الصحة الكويتي، إلى أنه سيتم استكمال الفحوصات العادية اللازمة لها قبل خروجها غدا الثلاثاء من المستشفى.

يشار إلى أن وزارة الصحة االكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 65 حالة.

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