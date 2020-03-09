شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى يبحث هاتفيا مع نظيره الصينى تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث وزير الخارجيّة العراقية محمد علي الحكيم، مع نظيره الصيني وانج يي، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين .

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم /الاثنين/ - إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، أعرب من خلاله عن شكره وتقديره لمواقف بكين الداعمة للعراق على طول مسيرة العلاقات بين البلدين التي كان آخرها إرسال حكومة الصين مستلزمات طبية، وفريقا طبيا متخصصا في مجال مواجَهة فايروس كورونا".

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وأكد الحكيم بحسب البيان، أن "العراق حريص على الارتقاء بآفاق التعاون إلى ما يلبي طموح الشعبين الصديقين، وامنياتنا أن تتجاوز الصين هذه المحنة بمكافحة الوباء، والقضاء عليه قضاءً تامّاً"، موجّها "الدعوة إلى نظيره لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين".

من جهته .. أكد وزير الخارجية الصيني، أن العراق صديق وشريك ستراتيجي"، مشيدا بـ"مواقف بغداد الداعمة للصين في المحافل الدولية، ومنها دعم مرشحهم لعضوية مجلس حقوق الإنسان، ودعم مُرشّح منصب المدير العامّ للمنظمة العالميّة للملكيّة الفكرية".

ونوه وانج، إلى موقف الصين الداعم لوحدة العراق، وسيادته، ورفض حكومة بلاده بأن يكون العراق ساحة لخوض حروب بالوكالة"، معربا عن تطلعه لزيارة بغداد.