شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفرنسية: حفتر ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مصدر بالرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين إن القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة .

وقال المصدر بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس "أكد لنا القائد العسكري حفتر بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات".

ولم يذكر المسؤول تفاصيل أخرى.

كما اعلن مصدر بالإليزيه ان ماكرون لا يعتزم حاليا مقابلة فائز السراح رئيس حكومة ليبيا أو التحدث معه.

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