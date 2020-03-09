شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر تقليل مدة خطبة الجمعة ومنع الاعتكاف بالمساجد تحسبا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بيانا اليون الإثنين، تضمن عدة إجراءات وقائية من فيروس كورونا، قالت الوزارة أنها صدرت انطلاقا من حرصها على سلامة مرتادى بيوت الله، وتعزيزا للإجراءات التي اتخذتها المملكة تجاه فيروس كورونا.

بيان وزارة الشؤون الإسلامية السعودية

وتضمن البيان 6 قرارات جديدة، من بينها تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، فى جميع الصلوات الخمس، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

وأيضا إيقاف كل الإجراءات المتعلقة بتفطير الصائمين في رمضان وغيره، ومنع الاعتكاف في المساجد والجوامع.

من جهة أخرى، كشف الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة، منها 11 حالة قدمت للملكة من الخارج ، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة في إجراءات مواجهة الفيروس.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفى بالعاصمة الرياض، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنشآت التعليمية، مشددا على أن تعطيل المدارس جاء كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشى الفيروس.

فى غضون ذلك قالت تقارير إعلامية، إنه صدر قرار بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم داخل السعودية، مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحسب صحيفة عاجل السعودية، أعلنت أمانة منطقة الرياض، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل فى المقاهى والمطاعم مؤقتًا، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت أمانة الطائف، أنه إنفاذًا للتوجيهات الصادرة تم إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية؛ لمكافحة فيروس كورونا الجديد.