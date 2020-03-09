شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر لـ"ماكرون": لن نلتزم بوقف إطلاق النار ما لم تلتزم الميليشيات المسلحة فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أكد أن الجيش لن يلتزم بوقف إطلاق النار ما لم تحترم الميليشيات المسلحة في طرابلس القرار، موضحاً خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد مصدر عسكرى ليبى، وصول القائد العام للجيش الليبى، المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية، ويلتقى بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية، سوى أن قائد الجيش الليبي قد وصل باريس.

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وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" إنه من المتوقع أن يلتقي القائد العام خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث كان الأخير قد وجه في فبراير الماضي دعوة رسمية للقائد العام لزيارة فرنسا.

وتلقى حفتر فى 12 فبراير الماضي دعوة رسمية مقدمة من ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك أثناء زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف فارنو، لمقر القيادة العامة في الرجمة.

يأتى هذا فيما أعلن المسئول الإعلامى بقوة عمليات اجدابيا التابعة للجيش الليبى عقيلة الصابر، أن قوات الجيش استهدفت مخازن السلاح، وغرفة عمليات مشتركة، داخل مطار معيتيقة وسط العاصمة الليبية طرابلس، وأكدت المصادر استهداف غرفة عمليات مشتركة تضم مرتزقة سوريين ومستشارين أتراك فى قاعدة معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، كما استهدفت قوات الجيش مخازن للسلاح فى مطار معيتيقة بضاحية جنزور فى العاصمة الليبية طرابلس.