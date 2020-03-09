شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية اللبنانية تعلق رحلاتها للسعودية وقطر والكويت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط "الخطوط الجوية اللبنانية" عن تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى المملكة العربية السعودية ودولتى قطر والكويت، حتى إشعار آخر، كما قررت إعفاء جميع التذاكر من القيود والغرامات المتعلقة على تذاكر طيران الشرق الأوسط، والتي تشمل استرداد وإعادة الحجز وعدم الحضور.

وقال بيان صادر عن الخطوط الجوية اللبنانية: "في ضوء القرارات التي اتخذتها عدد من الدول بشان إجراءات إيقاف حركة السفر بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID_ 19"، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية عن تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى المملكة العربية السعودية ودولتى قطر والكويت، حتى إشعار آخر، كما قررت إعفاء جميع التذاكر من القيود والغرامات المتعلقة على تذاكر طيران الشرق الأوسط، والتي تشمل استرداد وإعادة الحجز وعدم الحضور".



شركة طيران الشرق الأوسط

Advertisements

وأضاف البيان: "يسرى هذا الإعفاء على تذاكر طيران الشرق الأوسط إلى جميع الوجهات حتى 31 مارس 2020".

وفى سياق متصل قال مسئول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الاثنين، إن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بـ100 مليون دولار حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا وإن على الحكومات أن تساعد الناقلات خلال هذه "الفترة الصعبة".

وأبلغ محمد علي البكري، نائب رئيس إياتا لأفريقيا والشرق الأوسط، الصحفيين أنه من المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة وأن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا.

وقال إن التقديرات الحالية تشير إلى خسائر بنحو 1.5 مليار دولار هذا العام لشركات الطيران العالمية بسبب الفيروس.