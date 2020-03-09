شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: لا إصابات بفيروس كورونا فى مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عدم تسجيل أى حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة مكة المكرمة، حتى الآن. وقالت الصحة السعودية في ردٍ على ادعاء أحد المتابعين بقولها: "لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) في منطقة (مكة المكرمة)، وفي حال تم تسجيل أي حالة سيتم الإعلان عنها من حساب وزارة الصحة الرسمي". ودعت وزارة الصحة السعودية الجميع لعدم نشر الشائعات، مطالبة بأخذ الأخبار من مصدرها الرسمي.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بيانا اليون الإثنين، تضمن عدة إجراءات وقائية من فيروس كورونا، قالت الوزارة إنها صدرت انطلاقا من حرصها على سلامة مرتادى بيوت الله، وتعزيزا للإجراءات التى اتخذتها المملكة تجاه فيروس كورونا.

وتضمن البيان 6 قرارات جديدة من بينها تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، في جميع الصلوات الخمس، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة. وأيضا إيقاف كل الإجراءات المتعلقة بتفطير الصائمين في رمضان وغيره، ومنع الاعتكاف في المساجد والجوامع.

من جانبة، كشف الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، عن تسجيل 15 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة، منها 11 حالة قدمت للملكة من الخارج، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة في إجراءات مواجهة الفيروس.

Advertisements

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفى بالعاصمة الرياض، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنشآت التعليمية، مشددا على أن تعطيل المدارس جاء كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشى الفيروس".

فى غضون ذلك قالت تقارير إعلامية إنه صدر قرار بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي والمطاعم داخل السعودية، مؤقتا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحسب صحيفة عاجل السعودية، أعلنت أمانة منطقة الرياض، إيقاف تقديم الشيشة والمعسل فى المقاهى والمطاعم مؤقتًا، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت أمانة الطائف أنه إنفاذًا للتوجيهات الصادرة تم إيقاف تقديم الشيشة والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية؛ لمكافحة فيروس كورونا الجديد.