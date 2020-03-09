شكرا لقرائتكم خبر عن على الرغم من الخسائر الضخمة.. طيران قطر يشترى رواندا آير ويستغل ارتفاع الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كبدت المقاطعة العربية لقطر، خسائر فادحة لقطاعات كثيرة فى إمارة الإرهاب، لكن أكثر ما تأثر بالمقاطعة العربية، هى الخطوط الجوية القطرية، وصلت قيمتها إلى 640 مليون دولار فى يناير الماضى.

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وجاءت الخسائر الضخمة، بعد المقاطعة العربية بسبب دعم تنظيم الحمدين وتمويلها للإرهاب والمنظمات الإرهابية، واتجه تميم لعقد اتفاقيات دولية بشراء حصص ناقلات دول عديدة تعانى من مشاكل مالية، وفقا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.

وكشفت صحيفة The East African، عن شراء الخطوط الجوية القطرية نسبة 49% من حصة شركة "رواندا آير"، بعدما استغل أمير قطر ارتفاع قيمة الاقتراض الخارجية لرواندا إلى 5.1%، والذى ارتفع بسبب تمويل الحكومة فى رواندا لشركة الطيران الوطنية "رواندا آير" بقيمة 1.5 مليار دولار، لإقامة توسعات بقطاع الطيران، الذى حقق نموًا هائلًا فى العام الماضي.