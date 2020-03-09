شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأثنين تسجيل إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر لإيران، ويخضعان حاليا للحجر الصحي وحالتهما مستقرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أنه بذلك يصبح العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس المسجلة في السلطنة 18 حالة، لافتة إلى أن 17 حالة مرتبطة بالسفر إلى إيران وواحدة مرتبطة بالسفر إلى يطاليا.

وأكدت الوزارة أن 9 حالات قد تماثلت للشفاء بينما حالة البقية مستقر.