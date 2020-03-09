شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مغنية من أعلى خشبة المسرح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت المغنية الروسية أناستازيا فيشنفسكايا ـ 30 عاماً ـ لموقف محرج بعد سقوطها من أعلى خشبة المسرح، خلال غنائها في حفل موسيقي في كراسنويارسك، سيبيريا. ويُظهِرها مقطع فيديو تُدووِل عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تهوي من على ارتفاع حوالي 10 أقدام، بينما هرع إليها بعض أعضاء فريق الأوركسترا العازف. وخضعت المغنية بعدها لإجراء جراحة عاجلة بعد كسر قدمها، إضافة إلى معاناتها آلامَ الكدمات الناتجة عن السقوط. وعلى الرغم من الحرج والألم الذي تعرضت له المغنية، التي ستتوقف عن الغناء لمدة تزيد على شهرين، فإن كثيراً من المغردين أثاروا شكوكاً حول غنائها المباشر خلال الحفل الذي حضره 1375 شخصاً، وأشاروا إلى أن استمرارها بالغناء على الرغم من سقوطها، لم يكن بالأمر المعتاد. لكن فيشنفسكايا أكدت أن غناءها كان مباشراً، وأنها استمرت في الأداء حتى بعد سقوطها تقديراً للجمهور المحتشد بالمسرح.

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