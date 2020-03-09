Yummy Junction تخطط لاستثمار 20 مليون درهم في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة Yummy Junction، سلسلة المطاعم سريعة النمو التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خططها الاستثمارية بقيمة 20 مليون درهم كجزء من استراتيجيتها التوسعية لسلسلة مطاعم «ملك الطاووق» الشهيرة. وتتطلع الشركة إلى توسيع عملياتها التشغيلية لتشمل مختلف المناطق في دولة الإمارات.

وتعمل Yummy Junction على توسيع العلامة التجارية تدريجياً، حيث ستقوم بافتتاح 10 فروع في دبي وأبوظبي والشارقة بحلول نهاية عام 2020. إلى جانب ذلك، تعمل الشركة أيضاً على خطط لاقتناء العلامات التجارية الحالية أو تقديم علامات تجارية جديدة في المستقبل القريب.

وقال محمود حرب، المدير الإداري والمؤسس المشارك في الشركة: إن حجم الاستثمارات في قطاع المطاعم في الإمارات في نمو متواصل، نحن متفائلون بشأن خطتنا التوسعية لسلسلة مطاعم «ملك الطاووق». فقد أثبتت هذه العلامة منذ انطلاقها على نجاحها المتواصل وتقديم تجربة مثالية للزبائن من خلال توفير مجموعة واسعة من الخيارات الطازجة بجودة عالية وأسعار معقولة.

بالإضافة إلى خططها التوسعية، تتطلع الشركة أيضاً إلى زيادة شبكة خدمة التوصيل للوصول إلى مجموعة أكبر من الزبائن في مختلف أنحاء الإمارات. حالياً، تتوفر خدمة توصيل «ملك الطاووق» من خلال «طلبات» و«زوماتو».

وأدخلت Yummy Junction علامة «ملك الطاووق» إلى الإمارات مطلع هذا العام من خلال فرعين - أحدهما في شارع حصة والثاني في موتور سيتي. وسيتم افتتاح الفرع الثالث قريباً في منطقة الخليج التجاري. وتعتبر سلسلة مطاعم «ملك الطاووق» من أشهر العلامات التجارية اللبنانية التي توفر الوجبات المميزة والساندويشات الشهيرة والسلطات المتنوعة.