«اتصالات» توّفر منصة إلكترونية آمنة تتيح للموظفين العمل مجاناً

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أعلنت «اتصالات»، أمس الاثنين، عن توفير خدمة الاجتماعات الافتراضية CloudTalk Meeting مجاناً لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في الدولة لمدة ثلاثة أشهر. وتهدف «اتصالات» من خلال ذلك إلى دعم استمرارية قطاع الأعمال والمؤسسات بتوفير منصة رقمية آمنة للتواصل الافتراضي تتيح عقد الاجتماعات المرئية وغير المرئية عبر أي شبكة في الدولة ومن أي مكان.

ومن خلال منصة CloudTalk Meeting الرقمية المتطورة، يمكن للشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة مواصلة أعمالها دون انقطاع عبر استخدام الاجتماعات المرئية عبر تقنية الفيديو وغير المرئية دون أي رسوم إضافية، وذلك لتعزيز إنتاجية الأعمال وتوفير تجربة تفاعل سلسة مع الأطراف المشاركة في الاجتماعات. كما توفر المنصة خدمات الرسائل الفورية، والدردشة الجماعية، وتبادل المحتوى وغيرها من مزايا التواصل.

يمكن الاستفادة من هذه المنصة باستخدام أي جهاز كمبيوتر بمتصفح إنترنت، أو الكمبيوتر اللوحي «التابلت»، أو من خلال الهاتف المتحرك والثابت من خلال الاتصال بالرقم المجاني المخصّص لذلك.