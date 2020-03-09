«دبي لإدارة الأصول» تضيف 11 مجمعاً سكنياً إلى محفظتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أضافت شركة «دبي لإدارة الأصول»، 11 مجمعاً سكنياً إلى محفظة إدارة الممتلكات، لتوسع بذلك نطاق أعمالها في دبي، وتعزز نطاق خدماتها للوصول إلى عدد أكبر من سكان الإمارة. وتتولى الشركة الآن، الإشراف على الممتلكات في المجمعات السكنية التابعة لدبي القابضة، بعد دمج إدارة الخدمة المجتمعية في دبي للعقارات ضمن عملياتها، لتضاعف عبر هذه الخطوة من محفظة الوحدات التي تديرها الشركة إلى 41 ألف وحدة في 21 مجمعاً تضم أكثر من 170 ألف مقيم. وتشمل المجمعات السكنية الجديدة، «جميرا بيتش ريزيدنس» و «ذا إكزكيوتف تاورز»، و«مدن»، و«سيرينا» و«فيلانوفا» و«بَيْ سكوير»، وغيرها.

وفي إطار عروضها الموسعة التي جعلت منها واحدة من أكبر شركات إدارة العقارات في دبي، تسعى دبي لإدارة الأصول للاستفادة من خبراتها الداخلية، وإنجازاتها على مدى 15 عاماً في إدارة ممتلكات أصحاب الأصول العقارية من الأفراد والمؤسسات. كما تواصل الشركة جهودها للحفاظ على قيمة الأصول، على المدى البعيد من خلال استراتيجيات مبتكرة لإدارة العقارات، والتكامل الرقمي، واتباع نهج يركز على العملاء، لتوفير تجارب المعيشة الشاملة للسكان.

قال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي للشركة: «تهدف شركتنا بشكل أساسي إلى تمكين أفضل مستقبل متاح للساكنين في دبي، وتعزيز أحاسيسهم بالانتماء إلى المدينة كموطن حقيقي لهم. وعلى مرّ السنين، أسهمنا بدور محوري في رسم المشهد العام للمجمعات السكنية في دبي، من خلال تلبيتنا لمجموعة كاملة من احتياجات المقيمين لدينا. ونتطلع اليوم إلى توسعة عروضنا وخبراتنا لتشمل قاعدة أكبر من العملاء، حيث تضم محفظتنا وحدات سكنية للإيجار ستسهم في ترسيخ مكانة الشركة كشريك سكني مفضل في دبي».

تركز «دبي لإدارة الأصول» على تطوير وتشغيل العقارات السكنية والمجمعات والاستحواذ عليها. وتضم محفظتها وحدات سكنية، تشمل مجمعات الفلل الراقية ومشاريع معاصرة على الواجهات المائية ومجمعات سكنية منخفضة التكلفة، ومشاريع أخرى مخصصة لسكن الموظفين، وأراضٍ مؤجرة لمشاريع البنية التحتية المجتمعية والاجتماعية، مثل المدارس والمستشفيات.