250 ألف درهم للفائزين بسحب «المأكولات في بيتك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل فعاليات مهرجان دبي للمأكولات 2020 تقديم الكثير من الأنشطة والمفآجات لروادها، ومنها الإعلان عن الفائزين الخمسة في السحب الأول لفعالية «مهرجان المأكولات في بيتك» الذي أقيم في «كانتين الشاطئ» برعاية «اتصالات».

واحتفاءً بالنسخة السابعة للمهرجان، تمنح فعالية «مهرجان المأكولات في بيتك»، المتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً أو أكثر في أحد المتاجر المشاركة بالفعالية مثل، «لولو هايبرماركت»، و«سبينيس»، و«ويتروس»، و«كارفور»، و«تعاونية الاتحاد»، قسيمة تمكنهم من الدخول في سحب أسبوعي للفوز بقسائم شرائية قيمة كل منها 50 ألف درهم طوال أيام المهرجان.

وحصل كل من الفائزين الخمسة على قسيمة شرائية بقيمة 50 ألف درهم، يمكنهم من خلالها شراء كل ما يحتاجون إليه من احتياجات من المتاجر المشاركة.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام الجميع للفوز بإحدى هذه الجوائز قبل السحب الثاني في 14 الجاري خلال فعالية «كانتين الشاطئ» برعاية اتصالات.

ويحفل مهرجان دبي للمأكولات، الذي يستمر لمدة 18 يوماً وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالعديد من الفعاليات والمسابقات التي تشمل «أسبوع دبي للمأكولات» و«كانتين الشاطئ» برعاية اتصالات، ومسابقة «جواهر دبي الخفية»، بالإضافة إلى فعالية «مهرجان المأكولات في بيتك».