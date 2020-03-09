شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل «شبح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود

حفاظاً على سلامة الجمهور واتباعاً للإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا»، أعلن المخرج والكاتب عامر سالمين المري تأجيل عرض فيلمه الجديد «شبح».

وكشف المري خلال مؤتمر صحفي في شركته «سينما فيجن فيلمز» في منطقة مصحفح بأبوظبي، عن تأجيل موعد عرض الفيلم من 26 الجاري في دور السينما المحلية والخليجية إلى الصيف أو بعد استئناف الفعاليات المؤجلة.

حضر المؤتمر بعض أبطال العمل، أبرزهم عبد الله الجنيبي وخالد النعيمي ورحاب المهيري وكانو الكندي.

وقال المري: رغم انطلاق الحملة الترويجية للفيلم منذ 10 أيام، أجلنا للمرة الثانية عرضه، وأيد فريق العمل هذا القرار.

وذكر أن الفيلم مدته ساعة و51 دقيقة وهو مليء بالإثارة والتشويق ويختلف عن القصص التقليدية، وأن معظم مشاهده صورت في منطقة كيزاد بأبوظبي التي تتواكب مع طبيعة أحداثه.

الفيلم يشارك في بطولته بطولته مريم سلطان، وعبدالله الجنيبي، وآلاء شاكر، وحميد العوضي، وخالد النعيمي، ومايد البلوشي، بالإضافة إلى أربعة أوجه جديدة وهم كانو الكندي ورحاب المهيري ولُبنى الحسن وراسم حمدان، والممثل الجزائري جيلالي بوجمعة.

وقال الجنيبي: سعدت بالعمل في هذا الفيلم، وآمل أن ينال إعجاب الجمهور لما يحمل من رؤية إخراجية مميزة وجديدة بالنسبة للسينما الإماراتية. وأقدم دور رب الأسرة الذي يسعى لتحقيق أحلامه إلاّ أن الأحداث تحولها إلى صراع.

وقالت رحاب المهيري التي تعمل مذيعة في قناة «سما دبي»: هذه التجربة الأولى لي في السينما، وأجسد شخصية صعبة ومختلفة، وأشكر المخرج على توجيهاته التي ساعدتني على تأدية الدور بأفضل شكل.

وقال كانو الكندي: العمل في السينما أصعب بكثير مما أقدمه في مواقع التواصل، وأشكر المخرج عامر سالمين المري على ثقته ومنحي فرصة الظهور الأول في السينما المحلية.

قال خالد النعيمي: العمل مع عامر سالمين مختلف، لأنه يمتاز بالإتقان والحرفية، والفيلم له تأثير كبير في تجربتي الفنية وأسهم في صقل قدراتي الفنية.