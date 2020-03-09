وقف سرطان الكلى باستهداف خلايا جذعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف العلماء خلايا جذعية مسؤولة عن معظم أنواع سرطان الكلى، كما توصلوا إلى طريقة لوقف تطور المرض باستهداف تلك الخلايا.

ولا تتشابه جميع خلايا السرطان، حيث نجد أن الورم يشتمل على خلايا جذعية قوية ينتج عنها انتشار المرض، وربما عودته مرة أخرى بعد العلاج إن نجا بعضها من الدواء؛ لذلك تشكل هدفاً علاجياً مهماً للعلاجات المستخدمة في أمراض السرطان.

وكشفت الدراسة الحالية المنشورة مؤخراً في مجلة «تواصل الطبيعة» عن خلايا جذعية سرطانية مسؤولة عن معظم أنواع سرطان الكلى، وتوصل العلماء من خلال البحث إلى نقطة ضعفها التي يمكن استغلالها. فقد وجد الباحثون أن تلك الخلايا تعتمد على نوعين من الإشارات الكيميائية الحيوية المهمة.

وأدى وقف كلتا الإشارتين إلى تعطيل نمو الأورام لدى نماذج حيوانية، ما يجعل من تلك الطريقة استراتيجية واعدة لعلاج مرضى سرطان الكلى.