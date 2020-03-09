السعودية تقدم دعمًا ماليًا لمنظمة الصحة العالمية

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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم دعم مالي قدره 10ملايين دولار أميركي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وقال المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية: "إن هذا التوجيه السامي يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية".

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 110 آلاف حالة في 100 بلد ومنطقة بينما حصد الوباء أرواح أكثر من 3800 شخص، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس الاثنين.

وجاء الرقم الجديد بعدما أعلنت إيران عن 600 إصابة جديدة بالفيروس صباح الاثنين، ما رفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى أكثر من 7000.

ولا تزال الصين، حيث ظهر الفيروس أواخر العام الماضي، البلد الأكثر تأثّرا بالوباء إذ سجّلت أكثر من 80 ألف إصابة. لكن الخبراء أعربوا عن أملهم بأن تفشّي الفيروس في الصين بلغ ذروته.

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وتعمل الحكومات جاهدة للاستجابة لتفشّي الفيروس إذ ألغت دول في أنحاء أوروبا تجمّعات عامة أو فرضت قيودا على حضور المناسبات الرياضات وأغلقت المدارس، في أعقاب إجراءات مشابهة اتّخذتها الصين وغيرها من الدول الآسيوية.

وسجّلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس خارج الصين فأعلنت وفاة 366 شخصا كانوا بين 7375 مصابا. وبينما سجّلت كوريا الجنوبية عددا مشابها من الإصابات إلا أن عدد الوفيات لديها بلغ 51.

وأعلنت روما عن إجراءات عزل تستهدف نحو 15 مليون شخص في شمال إيطاليا، الأكثر تأثّرا بالوباء، ومنعت السفر من وإلى منطقة واسعة تشمل البندقية وميلانو.

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