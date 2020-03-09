السعودية: 15 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 15 حالة، موضحةً أن 11 منها تعود لأشخاص قدموا للسعودية من الخارج.

وشدد المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنشآت التعليمية، موضحاً أن "تعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس".

وشدد المتحدث على أن الوزارة تتعامل "بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس كورونا"، مؤكداً أن "الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشي الفيروس".

وأكد التلفزيون السعودي، اليوم الاثنين، أن المملكة قررت فرض غرامة تصل إلى نصف مليون ريال سعودي على من لا يفصح عن بياناته الصحية عند منافذ دخول البلاد، وذلك في إطار محاولتها لحصر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت السعودية قد أعلنت مساء الأحد، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقاً لقرار حكومة المملكة، قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتاً للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، قوله إن هذا القرار يأتي "وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره".

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وأضاف المصدر: "انطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يوماً السابقة لقدومه".

وقررت السعودية إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة. واستثنى المصدر من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأضاف المصدر أن لوزارتي الداخلية والصحة مهمة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية.

من جهتها كانت وزارة الصحة السعودية قد أهابت، الأحد، بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937 "للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

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