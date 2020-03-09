أدنوك للتوزيع تطلق المرحلة التالية من برنامج المكافآت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت أدنوك للتوزيع عن قرب إطلاق المرحلة التالية من برنامج المكافآت الخاص بها «مكافآت أدنوك»، والتي ستقدم الشركة من خلالها نظام النقاط الذي سيمكن العملاء من جمع النقاط مقابل مشترياتهم. حيث سيتمكن العملاء من استبدال نقاطهم المجمعة مقابل المنتجات في متاجر واحة أدنوك، أو الخدمات في محطات خدمة أدنوك للتوزيع. كما تقرر تمديد حملة «عبّيها وحلّق» المميزة، حيث سيتمكن العملاء من جمع النقاط بالإضافة إلى فرصة الفوز بتذاكر سفر ذهاب وعودة على متن طيران الاتحاد من خلال السحب الأسبوعي.

شهدت هذه الحملة منذ إطلاقها في نوفمبر 2019، فوز ما يقارب من 200 عميل بأكثر من 350 تذكرة للسفر حول العالم على متن الاتحاد للطيران. وتُعد هذه الحملة من بين الأهم ضمن برنامج مكافآت أدنوك الأول من نوعه في قطاع الوقود والبيع بالتجزئة في الدولة، والذي انضم إليه أكثر من 700,000 عميل حتى الآن ليصبح بذلك برنامج ولاء العملاء الأسرع نمواً والأكثر شعبية في الدولة.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: الارتقاء بتجربة العملاء هو محور كل ما نقوم به وقد ساهمت استجابة عملائنا لبرنامج مكافآت أدنوك في تحسين ما نقدمه لهم من عروض والتوسع فيها خلال المرحلة التالية. ويسرني أيضاً أن أؤكد أننا سنضيف لبرنامج مكافآت أدنوك ليشمل خلال الأسابيع المقبلة نظام جمع النقاط مقابل كافة المشتريات في محطات ومتاجر شركة أدنوك للتوزيع، وتقديم المزيد من العروض الترويجية. كما سيتم الإعلان قريباً عن عدد من الشراكات ضمن برنامج مكافآت أدنوك، والتي ستزيد من جاذبية البرنامج والإقبال عليه.