شكرا لقرائتكم خبر عن تأثيرات تسبق أعراض «كوفيد 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف فحص اثنين من المرض تسبب «كوفيد 19» في تغيرات في الرئتين تسبق ظهور الأعراض، منها التضخم والإفرازات البروتينية. ونُشرت التفاصيل في مجلة «الأورام الصدرية».

واكتشف الأطباء أن المريضين مصابان بذلك المرض الفيروسي أثناء إخضاعهما لجراحة لاستئصال جزئي للرئة بسبب مرض السرطان، حيث لاحظوا أن الرئتين بهما تضخم وإفرازات بروتينية على الرغم من عدم ظهور الأعراض على المريضين. وبما أنهما لم يكونا مصابين بالالتهاب الرئوي، فإن الأطباء يرون أن تلك الأعراض تمثل المرحلة الأولى من مرض الرئة المصابة بـ«كوفيد 19».

ويتضح مما سبق أن المرض تبدأ تأثيراته في أنسجة الرئتين قبل ظهور الأعراض، وهو ما يجعل السيطرة عليه ومحاولة الوقاية منه أمراً ليس سهلاً؛ لأن المريض لا يبدو عليه المرض بينما يكون حاملاً له، وربما تصل فترة الحضانة إلى 14 يوماً.

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