شكرا لقرائتكم خبر عن حركة العين وظيفة مهمة للتذكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبين من خلال متابعة العين لعدد من الأشخاص بواسطة التقنيات الحديثة أثناء تذكرهم للصور، أن حركة العين تلعب دوراً وظيفياً في عملية التذكر، كما أن نمط تلك الحركة يكشف مشاكل الذاكرة.

وبدأت الدراسة من حيث انتهى بحث سابق كشف العلاقة بين حركة العين والذاكرة، وشملت عدداً من المتطوعين المشاركين الذين خضعوا لمراقبة العين بتقنية حديثة، أثناء مشاهدتهم لصور عرضت عليهم.

ولاحظ الباحثون من خلال الدراسة الحالية المنشورة في «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» أن المتطوع يقوم بتحريك العين عند محاولته تذكر ما إذا كان قد رأى تلك الصورة من قبل أم لا، أثناء عملية عرض الصور عليه.

وعُرضت الصور على المشاركين في البداية ثم في وقت لاحق، ووُجد أن المتطوع يكون أكثر دقة في التعرف إلى الصورة التي شاهدها من قبل إذا كانت حركات العين لديه تشبه تلك التي قام بها عند مشاهدته للصورة في المرة الأولى.

ومن ناحية أخرى كان المتطوع يخطئ عندما تعرض عليه صورة شبيهة بتلك التي عُرضت عليه من قبل، ولكنها ليست هي. ويعتقد الباحثون إمكانية اكتشاف مشاكل الذاكرة من نمط تحريك العين أثناء عملية التذكر.