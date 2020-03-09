شكرا لقرائتكم خبر عن مناعة الجنين تتأثر بالحالة النفسية للأم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تؤثر الحالة النفسية للمرأة الحامل تأثيراً مباشراً في تطور جهاز مناعة الطفل فيما بعد، وتعرضه للأمراض المختلفة كالحساسية والربو؛ وذلك بحسب دراسة توصل من خلالها باحثون من جامعة ألبرتا إلى تلك النتيجة.

أشارت نتائج أبحاث سابقة إلى العلاقة بين الحالة النفسية للأم وإصابة الطفل بالربو وأمراض الحساسية، وأظهرت الدراسة الحالية الآلية التي يتم بها ذلك؛ حيث وجدت أن الحالة النفسية للمرأة أثناء فترة الحمل تؤثر في مستويات وعمل خلايا الطفل المناعية المنتجة للبروتين المعروف باسم الغلوبولين المناعي.

يُعد الغلوبولين المناعي A مهماً بدرجة كبيرة للتركيبة الميكروبية بالجسم، وإكساب التحمل الفموي للمستضدات البيئية، ويتسبب ضعف المناعة عموماً في جعل الطفل عرضة للأمراض التنفسية والحساسية والتهابات الجهاز الهضمي، وربما يقود للإصابة بالبدانة وأمراض المناعة الذاتية؛ مثل: سكري الأطفال.

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