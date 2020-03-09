شكرا لقرائتكم خبر عن البدانة تزيد حدة الإنفلونزا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت نتائج دراسة منشورة حديثاً في المجلة الصادرة عن الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء المجهري، أن الإنفلونزا يكون أكثر حدة لدى الشخص البدين أو ذي الوزن الزائد، مقارنة بمن يتمتع بالوزن الطبيعي.

ويقول الباحثون القائمون بالدراسة، إن السبب ربما يعود إلى تغير في نظام المناعة لدى البدُن، كما وجدوا أثناء التجارب المخبرية أن الفئران المصابة بالبدانة كان لديها تغير في الفيروسات، وبعد التأكد من ذلك في الإنسان وُجد أن البدُن يصدرون مع التنفس فيروسات أكثر، وعلى ما يبدو أن استجابتهم تأتي متأخرة أو تكون خاملة.

وخلص الباحثون إلى أن البدانة تسمح للفيروسات بالتكاثر بسرعة، كما تؤدي إلى أخطاء في استجابة الجسم ربما تكون في صالح العدوى التي تصبح أكثر قوة، وهو ما يضاف إلى قائمة المخاطر الصحية الناجمة عن زيادة الوزن.