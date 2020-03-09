الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها مؤقتاً بين أبوظبي والسعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

علقت الاتحاد للطيران جميع رحلاتها مؤقتاً بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية في ظل التعليمات الصادرة من الهيئة العامّة للطيران المدني في السعودية، للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتشغل الشركة 12 رحلة يومياً بين أبوظبي والسعودية.

وألغت الشركة، الاثنين، سبع رحلات بين أبوظبي والرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وقامت بإبلاغ كافة المسافرين الذين كانت لديهم رحلات.

وسُمح بالهبوط لأربع رحلات أخرى كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية في وقت صدور التعليمات، وعند وصول الرحلات إلى الرياض وجدة والدمام، تم السماح للمواطنين السعوديين بالخروج من الطائرة بينما ظل باقي الركاب في الطائرة والتي ستعود إلى أبوظبي، وسوف تعيد الرحلة الرابعة التي يتم تشغيلها إلى المدينة المنورة مسافري العمرة.

وعلاوة على تعليق الرحلات من وإلى الإمارات، قامت السعودية بمنع المواطنين السعوديين والمقيمين من السفر إلى بعض الدول من بينها الإمارات، والمسافرين القادمين من البحرين والكويت ولبنان وسوريا وإيطاليا ومصر وكوريا أو العابرين منها.

وتعمل الاتحاد للطيران مع الجهات التنظيمية في دولة الإمارات والسعودية وستواصل متابعة الوضع عن كثب.

وبالنسبة للمسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات، يتم تطبيق إجراءات استرداد ثمن التذكرة أو تغيير الرحلات عند استئناف الخدمة. وسوف تواصل الاتحاد للطيران توفير التحديثات حول الموقف لدى توافر أي معلومات.