«إيكرس 2020» يلقي بظلاله على مشروعات وعروض جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت فعاليات معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020» الذي أقيمت فعالياته بمركز إكسبو الشارقة، وسط إقبال كبير من المهتمين بالاستثمار العقاري، حيث وفر الفرصة للمعنيين في الاستثمارات العقارية بالتعرف على كافة المشاريع المستقبلية التي ستطرحها بعض الشركات خلال الفترة المقبلة.

وسعت شركة أساس العقارية إلى تعزيز تواصلها مع المستثمرين والرد على استفسارات المشترين المحتملين حول أفضل الخيارات المتاحة للاستثمار العقاري، وتقديم العديد من العروض المميزة والحصرية إلى جانب الفرص الاستثمارية الفريدة من نوعها. حيث شهد جناح الشركة إقبالاً لافتاً من قبل المستثمرين في جميع المشاريع التي عرضتها.

وقال المهندس أحمد الأميري، مدير عام شركة أساس العقارية: نحرص كل عام على المشاركة في معرض الاستثمار العقاري (إيكرس) منذ تأسيس الشركة، بفضل الفرص الكثيرة التي يقدمها للمستثمرين في قطاع العقارات للتواصل فيما بينهم لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات، وفي الوقت نفسه توفير منصة مثالية لعرض أبرز المشاريع العقارية النوعية داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأشار الأميري إلى أن شركة أساس العقارية عرضت هذا العام مشروع «أوشانيك»، الذي يضم حوالي 450 وحدة سكنية، على مساحة بناء تقدر بنحو 1.25 مليون قدم مربعة، وهو حالياً في مرحلة طرح المناقصة للتنفيذ وسيتم إطلاق عمليات البيع لاحقاً، ومشروع بساتين الزبير الذي يضم 1500 قطعة أرض متعددة المساحات ضمن مخطط متكامل الخدمات، حيث تتراوح مساحة كل قطعة بين 4800 قدم مربعة و13000 قدم مربعة، وأصبحت الشوارع الخاصة بالمشروع جاهزة.

من جهة أخرى، حرصت «مدينة الشارقة المستدامة»، خلال هذه المشاركة على التواصل مع الجمهور والمستثمرين من أجل عرض مزايا الاستثمار العقاري، وتعريفهم على الفرص المميزة للاستفادة من النمو العقاري المتواصل في إمارة الشارقة.

وكانت «مدينة الشارقة المستدامة» قد انتهت من إنجاز البنية التحتية في المرحلة الأولى من المشروع والتي سيتم تسليمها في العام 2021 وتشمل 280 فيلا، ومؤسسة تعليمية، «ومركز الاستدامة»، بالإضافة إلى مجمع تجاري، و 100 شقة بنظام التأجير ومزرعة عضوية، فيما يضم المشروع أربع مراحل بإجمالي مساحة سكنية تقدر بـ 3,300,000 قدم مربعة، حيث تبلغ كل مرحلة 825,000 قدم مربعة على أن يتم الانتهاء من المشروع بالكامل وتسليمه في العام 2023.

وكشف يوسف أحمد المطوع، المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة عن أن المشروع سيمدد عروضه المتاحة لما بعد المعرض وحتى نهاية شهر مارس الحالي، والتي تشمل أقساطاً شهرية بأقل من 1% ولمدة 7 سنوات، حيث جاء ذلك بعد الإقبال اللافت من قبل المشترين على المشروع خلال أيام المعرض.