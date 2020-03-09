شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال ونقله لمكان آمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال التلفزيون السوداني الاثنين، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة الخرطوم. وأضاف التلفزيون أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.
وعُين حمدوك على رأس حكومة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، العام الماضي.
وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيون إقليمية، ووسائل للتواصل موكباً وبه عدد من السيارات البيضاء التي لحقت بها أضرار، إضافة إلى تعرض سيارة لأضرار جسيمة.
وقال شهود عيان، إن الهجوم وقع قرب المدخل الشمالي لجسر كوبر الذي يربط شمال العاصمة بوسطها حيث يقع مكتب حمدوك، وأشاروا إلى أن الموكب استُهدف من منطقة مرتفعة.
وطوقت أجهزة الأمن المكان وتجري تحقيقاً في الحادث.
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