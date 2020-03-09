شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقالات بالقدس واستهداف للمزارعين في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» فجر أمس الأحد، حملة اعتقالات في القدس القديمة تخللها اعتقال 4 شبان، كما تم إبعاد خمسة شبان مقدسيين عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً، فيما أطلق جنود الاحتلال النار على المزارعين عند السياج الأمني مع قطاع غزة.
وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشقيقين قاسم ومحمد الحداد في حارة السعدية من البلدة القديمة واعتقلتهما، كما اعتقلت أيضا ًالشقيقين قيس وإبراهيم غيث من منزلهما في البلدة القديمة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة مادما أثناء تصديه لاقتحام المستوطنين لأطراف القرية جنوبي مدينة نابلس.
وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة الفخاري شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات. (وكالات)
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