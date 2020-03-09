دبي - بواسطة محمد فارس مع تطبيق Beta Lister يمكنك بسهولة إدارة الإصدارات التجريبية لتطبيقاتك المثبتة في أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

Beta Lister تطبيق جديد تستطيع معه إدارة إصدارات البيتا “التجريبية” للتطبيقات المثبتة فعليًا في جهازك الأندرويد.

Beta Lister باختصار شديد، هو عبارة عن تطبيق مفيد يجد لك جميع إصدارات بيتا الجديدة من التطبيقات المُثبتة على هاتفك الذكي حتى تتمكن من تحديثها بسهولة عبر متجر جوجل بلاي، بحيث سيعرض لك قائمة بالتطبيقات المثبتة عن طريق عرض الرمز “أيقونة” والاسم والإصدار.

ولكن قبل هذا سيُوضّح لك تطبيق Beta Lister بوجود نسخة تجريبية لأحد التطبيقات المثبتة أم لا، وفي حالة التوافر سيضع بجانبه رابط ينقلك مباشرة إلى صفحة الاشتراك في النسخة التجريبية في متجر جوجل بلاي.

على أي حال، وبعد الانضمام إلى البرنامج التجريبي لتطبيق ما، سيتم إعلامك بالتحديثات تلقائيًا من خلال متجر جوجل بلاي، كما وستتم إدارتها كما هو الحال مع النسخة الرسمية، بالتالي يمكن أن يكون هذا التطبيق مفيد جدًا للمستخدمين الذين يتعاملون بكثرة مع النسخ التجريبية للتطبيقات، والتي بواسطتها يتم تجربة أحدث المزايا قبل إطلاقها رسميًا.

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أخيرًا، يتوفر تطبيق Beta Lister لنظام أندرويد مجانًا وبدون أي عمليات شراء داخلية، ويكفي للاستفادة منه أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 4.4 فأحدث.

تحميل تطبيق BetaLister على أندرويد.

التدوينة مع تطبيق Beta Lister يمكنك بسهولة إدارة الإصدارات التجريبية لتطبيقاتك المثبتة في أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.