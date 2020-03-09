كورونا.. قطر تعلق الدراسة حتى إشعار آخر

الدوحة / الخليج 365

أعلنت قطر، الأثنين، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة حتى إشعار آخر، بدءاً من غد الثلاثاء كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن مكتب الإتصال الحكومي القطري، وصل الخليج 365، أن "وزارة الصحة تحث جميع المواطنين والمقيمين على تجنب التجمعات في الأماكن العامة".

ودعا المكتب إلى "إرجاء السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى".

وأوضح المكتب أن "قرار التعطيل جاء ضمن الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة الطلاب".

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وأعلنت الحكومة القطرية، الأحد، تعليق الدخول "مؤقتا" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشمل القرار بنغلاديش والصين ومصر والهند وايران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند.

وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 107 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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