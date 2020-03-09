حمدوك: أنا بخير وما حصل لن يوقف مسيرة التغيير بالسودان

الخرطوم / الخليج 365

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الإثنين، أنه بصحة جيدة وأن محاولة اغتياله لن توقف مسيرة التغيير في البلاد.

وقال حمدوك في تدوينة على صفحته الرسمية على فيس بوك عقب محاولة الاغتيال الفاشلة "هذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام".

وأضاف: "ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفة إضافية في موج الثورة العاتي".

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وتعرض رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمودك لمحاولة اغتيال صباح الإثنين، أثناء توجهه إلى العمل.



وذكر التلفزيون الرسمي أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور موكب حمدوك، تحت جسر القوات المسلحة "كوبر" لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.



وقال مسؤول أمني كبير للأناضول، إن حمدوك نقل إلى مكان آمن بعد محاولة الإغتيال، وأن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات الأولية في الحادث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.