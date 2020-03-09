شانلي أورفة التركية.. مشوار بيطري سوري من لاجئ إلى صاحب مزرعة للحيوانات

شانلي أورفة/محمد فاتح أصلان/الخليج 365

نجح البيطري السوري سعدين السهو (39 عاماً)، في تحويل معاناة لجوئه، إلى مشروع نجاح في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، وبات يمتلك مزرعة للحيوانات تنتج يومياً أكثر من 200 كيلو غرام من الحليب.

اضطر البيطري السوري لترك دياره في محافظة دير الزور السورية، واللجوء إلى تركيا قبل 5 أعوام.

"السهو" وهو أب لـ 3 أولاد، عمل في مجالات مختلفة لتأمين لقمة العيش لأسرته، إلى أن شرع في نهاية المطاف، بالعمل في مجال الثروة الحيوانية، مستأجرا مزرعة لتربية الحيوانات.

وعقب التقدم الذي أحرزه البيطري السوري في عمله، عمد إلى توسيع مزرعته، ليصل أعداد الحيوانات فيه إلى 22 بقرة، تنتج يومياً قرابة 225 كيلو غرام من الحليب.

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وإلى جانب تأمينه لقمة العيش لأسرته، ساهم "السهو" في توفير فرصة عمل لأسرة سورية أخرى.

وفي حديثه للأناضول، قال سعدين السهو، إنه اضطر للجوء إلى تركيا بسبب الحرب الدائرة في بلاده.

وأضاف أنه استأجر مزرعته الحالية لـ 5 سنوات، بقي منها 4 سنوات.

وأشار إلى اعتزامه زيادة أعداد الحيوانات في المزرعة خلال المرحلة المقبلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.