التحالف الدولي ينسحب من قاعدة قرب الحدود العراقية السورية

الأنبار/ سليمان القبيسي/ الخليج 365
انسحبت قوة من التحالف الدولي، الإثنين، من قاعدة قرب الحدود العراقية السورية غربي محافظة الأنبار(غرب)، بحسب ضابط برتبة مقدم بالجيش العراقي.
وقال الضابط للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "قوة من التحالف الدولي وهي دنماركية ونرويجية وأمريكية، انسحبت من قاعدة لها في محطة قطار الفوسفات (20 كم) جنوب مدينة القائم (310 كم غرب الرمادي)، قرب الحدود العراقية السورية".
وبيّن الضابط أن "أسباب الانسحاب لم تعرف لغاية الان".
وأضاف أن "القوة حملت معداتها وآلياتها وأسلحتها ونقلتها إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي (90 كم غرب الرمادي)، التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي".
يذكر أن القوات الأمريكية أنشأت عدة قواعد لها في الأنبار بعد احتلال تنظيم داعش لمعظم مدن المحافظة، فيما تقوم تلك القوات منذ ذلك الوقت بتدريب القوات العراقية والعشائر وتسلحيهم في مواجهة التنظيم الإرهابي فضلا عن تقديم الإسناد الجوي في معارك التحرير آنذاك.
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